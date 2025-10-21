Апоел напуска България през декември

България ще приема мачове от Евролигата само още месец, след като Апоел (Тел Авив) получи разрешение да домакинства в най-силния баскетболен турнир на континента в Израел. Същото решение бе взето и за Макаби (ТА), който играе домакинските си срещи в Белград заради политическата ситуация в Израел.

„Развълнувани сме да съобщим за завръщането на Евролигата в Израел от 1 декември 2025 година – обявиха от Апоел. - Клубът иска да благодари на ръководството на Евролигата и на нейния шеф Паулиус Мотиеюнас за разбирането и подкрепата. Детайли около продажбата на билетите ще станат ясни скоро“.

Така родните фенове няма да станат свидетели на гостуването на Олимпиакос с Александър Везенков у нас, тъй като този мач ще е едва през пролетта. Така в столичната „Арена 8888“ ще се изиграят още три мача – утрешният с Монако, със сръбския Партизан на 29 октомври и с испанския Баскония на 11 ноември. Последното българско приключение на Апоел пък ще е в Ботевград, където на 25 ноември ще гостува испанският гранд Реал (Мадрид).