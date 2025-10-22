Скандален тайванец пак на ринга, преби студентка

Тайванският боксьор при жените Лин Ю Тин все пак намери начин да се завърне на ринга за ужас на състезателките от нежния пол. 29-годишният индивид със съмнителна полова принадлежност, който нареди и Светлана Каменова сред жертвите си по пътя към олимпийската титла в категория до 57 кг в Париж миналото лято, беше извън игра оттогава. Причината бе, че новата организация Световен бокс, която замени ИБА като основно управително тяло на аматьорския бокс, последва примера на предшественика си да изисква тестове за полова принадлежност, за да допусне боксьорките до женски състезания. Така Лин Ю Тин и другото подобно „явление“ Иман Хелиф се оказаха извън всички надпревари, а алжирецът дори заяви намерение, че ще се премести на профи ринга, което досега не е изпълнил.

Тин обаче успя да заобиколи забраната, след като бе допуснат до участие на състезание в родината си. Златният медал от Париж превърна спорния боксьор в национален герой, а при завръщането му на острова бе посрещнат с бойни самолети. Така олимпийският шампион за жени се озова на ринга срещу 19-годишната студентка Пан Ян-фей и очаквано спечели убедителна победа. Нокаутът стана факт 94 секунди след началото на първия рунд, след като Тин нанесе няколко мощни удара в главата на момичето, което даде признак, че не може да диша, а от ъгъла й хвърлиха кърпата. Впоследствие бе обявено, че студентката, за която това е било дебют в женско състезание, е в стабилно състояние. А шампионът твърди, че „все още се приспособява към категория до 60 кг“…

