Григор тренира за Мастърса в Париж

Григор Димитров явно ще се завърне на корта още тази година. Най-добрият ни тенисист e в Париж, където блесна на Седмицата на модата в компанията на звездни колеги и знаменитости от бранша. Но освен това тренира усилено за турнира Мастърс идната седмица. От екипа на 34-годишния хасковлия следят непрекъснато състоянието му, за да не се стига до неоправдан риск, след травмата от лятото, която го извади от игра за няколко месеца.

А неговият братовчед Александър Василев не успя да се възползва от статута си на №1 в схемата на финалния турнир за сезона в юношеския тенис в Ченду (Китай). 18-годиншият българин загуби и втория си мач от група „А“ – 4:6, 4:6 от финландеца Оскари Палданиус, което на практика сложи край на надеждите му за място на полуфиналите.