Скандал за милиони долари: „Черно тото“ и мафиотски покер разтърсиха НБА (ВИДЕО)

НБА бе разтърсена от скандал с нелегални залагания, след като треньорът на Портланд Трейл Блейзърс Чонси Билъпс и гардът на Маями Хийт Тери Розиър бяха арестувани в рамките на две разследвания, съобщава ESPN.

Розиър е свързван с инцидент от 23 март 2023 г., когато е играч на Шарлът. Той е обвинен, че е предоставил информация, че ще получи контузия по време на мача с Ню Орлиънс Пеликанс. Гардът започва като титуляр, но след 9 минути и 36 секунди, регистрирайки 5 точки, 4 борби и 2 асистенции, напуска играта с оправдание за травма в крака. До края на сезона Розиър не се завръща, а Шарлът вече е извън борбата за плейофите.

В схемата с нелегалния покер жертвите са били подлъгвани с обещанието, че ще играят с известни личности като Билъпс, член на Залата на славата на НБА. Общо 31 души са замесени в измамата, чрез която са откраднати милиони долари с помощта на високотехнологичен софтуер. ФБР установи, че в схемата участват лица от известни криминални фамилии в Ню Йорк.

Очаква се Билъпс, петкратен участник в Мача на звездите и вписан в Залата на славата през 2024 г., да се яви в съда в четвъртък. Засега не се съобщават допълнителни подробности. Билъпс е треньор на Портланд от 2021 г. и бе на резервната скамейка по време на загубата от Минесота Тимбъруулвс.