Австрийски триумф на старта на Световната купа по ски

Австрийката Юлия Шайб даде старта на домашно парти, след като спечели гигантския слалом в Зьолден – първия старт от новия сезон в Световната купа по ски-алпийски дисциплини. На пистата Ретенбах представителката на домакините беше най-бърза в първия манш, изпреварвайки американката Паула Молтцан. Но след това запази самообладание, за да затвърди преднината си във втория, за радост на феновете.

Това беше първата победа на 27-годишната Шайб в Световната купа и тя стана първата австрийка, спечелила гигантски слалом за Световната купа от девет години. 31-годишната Молтцан почти падна във втория си манш, но се възстанови и задържа второто място, на 0.58 секунди зад победителката. Общото време на Шайб е 2:16.51 минути, макар само във втората част да се нареди чак 13-а. Tно това беше само в първия манш. Явно скиорките още се настройват за новия сезон, а Шайб – останала 13-а във втората част, все пак запази лидерската си позиция.

Швейцарката Лара Гут-Бехрами, караща в своята последна Световна купа в кариерата, остана на 3-ото място, на 1.11 секунди от победителката. Американката Микаела Шифрин не успя да добави към рекордните си 101 победи за Световната купа още една, но направи силно представяне. Тя беше на 6-о място в първия манш и в крайна сметка остана 4-а, на 1.42 от победителката.

"Чувствам се толкова добре. Знам, че имам още накъде да се подобрявам, но ето ме – 4-а днес. Миналата година не бях толкова щастлива с петото си място, но днес съм толкова развълнувана за началото на сезона“, каза 30-годишната състезателка, която ще се стреми да добави още отличия към двата си олимпийски златни медала в Кортина догодина.