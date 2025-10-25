Везенков наказа Байерн в Мюнхен

Александър Везенков и неговият гръцки клуб Олимпиакос надиграха Байерн Мюнхен с 96:71 (23:15, 24:14, 22:23, 27:19) като гости в Германия в двубой от шестия кръг на баскетболната Евролига за мъже. Олимпикос постигна втора поредна и общо четвърта победа, която го изкачи на второ място във временното класиране. Лидер е израелският Апоел Тел Авив, който към момента играе домакинските си мачове в София, с актив 5-1. Байерн заема предпоследната, 19-а позиция след втората си поредна и общо четвърта загуба от началото на сезона.

Александър Везенков отново бе на ниво и допринесе за успеха на гръцкия гранд с 18 точки, 5 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за 26 минути на терена. Най-резултатен за Олимпиакос беше Тайлър Дорси с 19 точки.

Гостите си осигуриха преднина от 47:29 на почивката след по-силна втора четвърт, а преди последните 10 минути резултатът бе 69:52 за Олимпиакос. В оставащото време баскетболистите на гранда от Пирея бяха категорични, като направиха почти двойно по-малко грешки в мача (10-18).

За домакините Андреас Обст завърши с 15 точки.

Олимпиакос ще приеме състава на Монако в следващия си мач от Евролигата на 29 октомври, а преди това ще гостува на тима на Миконос в двубой от гръцкото първенство на 26 октомври.

В останалите три мача от петък вечер в Евролигата в турското дерби на кръга Фенербахче се наложи при гостуването си на Анадолу Ефес със 79:69 и записа втора поредна победа. Шампионът Фенербахче е девети в подреждането с актив 3-3, докато Анадолу Ефес претърпя второ поредно и общо четвърто поражение. По 12 точки за победителите отбелязаха Скоти Уилбекин и Донта Хол.

Италианският Виртус Болоня спечели домакинството си срещу гръцкия Панатинайкос с 92:75, като успехът на тима бе трети пореден и общо четвърти. Панатитнайкос прекъсна серията си от три поредни победи и допусна втората си загуба за сезона. Карсън Едуардс реализира 22 точки за италианския тим, а с 19 за гостите от Атина се отчете Кендрик Нън.

Двата състава заемат шеста и седма позиция във временното класиране с еднакъв баланс 4-2.

Подобен е активът и на отбора на Париж Баскетбол, който надделя над Партизан със 101:83 като гост в Сърбия след 21 точки, 6 борби и 4 асистенции на Надир Хифи.