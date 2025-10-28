Любо Минчев пак поема баскетболистите

Любомир Минчев е новият селекционер на мъжкия национален отбор по баскетбол, след като бе предпочетен пред двама чужди специалисти – гъркът Стефанос Дедас и италианецът Валтер ди Рафаеле. Управителният съвет на БФ Баскетбол взе решението седмица след първото заседание, на което отложи избора. А Минчев се завръща начело на представителния тим на мястото на Росен Барчовски, който се оттегли след неуспеха на предварителните световни квалификации през лятото. Именно Минчев бе на поста до 2019 г., когато бе заменен от Барчовски. А на клубно ниво е бил начело на Левски, Лукойл Академик, Черно море Тича и Берое, с който е печелил Купата на България и Балканската лига. Печелил е и Купата и Суперкупата на Косово с Трепча.

Първата задача на Минчев начело на селекцията са предварителните европейски квалификации с Норвегия и Армения през ноември.