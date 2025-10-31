WBA одобри боя на Кобрата с Гасиев

Световната боксова асоциация (WBA) разреши на Кубрат Пулев да направи извънредна защита на „обикновената“ световна титла срещу Мурат Гасиев в Дубай през декември. Българинът трябва да защитава пояса, който дава право на претендентски статут за титлата на „супершампиона“ Олександър Усик, срещу британеца Моузес Итаума. А промоутърът Франк Уорън се опита да натисне организацията да задължи Кобрата на бой с младока, но вместо това WBA реши да му позволи доброволна защита в рамките на обявената вече среща на 12 декември, след като насроченият му сблъсък с американеца Майкъл Хънтър пропадна. От асоциацията обявиха, че Пулев ги е информирал за договора си с Гасиев преди да получи задължение да се бие с Итаума и те ще зачетат решението му като санкционират мача в Дубай. Така Кобрата трябва да победи 32-годишния руснак, за да запази статута си.