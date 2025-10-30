Николов разби Тренто с 29 точки

Лидерът на националния отбор на България по волейбол Александър Николов продължава да впечатлява с изключителната си форма и бе избран за най-полезен играч при домакинската победа на тима си Кучине Лубе Чивитанова над шампиона от миналия сезон Тренто с 3:1 (25:23, 25:23, 22:25, 25:22). Световният вицешампион завърши с 29 точки - 24 от атака при 53% успеваемост, 4 аса (най-добър от всички на терена по този показател) и една успешна блокада. По-големият от братята Николови имаше честта и да направи последната точка в мача от ас. След три кръга тимът от Чивитанова-Марке е на трето място в класирането със 7 точки - две победи и едно поражение.

Мартин Атанасов и Жасмин Величков бяха сред най-добрите при успеха на Монца срещу новака Кунео с 3:1 (22:25, 25:20, 25:22, 27:25). Атанасов бе най-резултатен в мача с 20 точки - 17 от атака (46% успеваемост), 2 успешни блокади и един ас. Националът също бе избран за най-полезен в мача. Величков влезе като резерва в първия гейм и доигра мача до края. Той помогна с 10 точки - 7 от атака (50% успеваемост), две блокади и един ас. Това бе първа победа за Монца, който се изкачи на осмо място с 3 точки.

Гротадзолила с Георги Татаров и Илия Петков отстъпи пред Чистерна с 2:3 (22:25, 25:22, 21:25, 25:22, 13:15) при гостуването си. Татаров реализира 12 точки - 11 от атака (37% успеваемост) и една блокада. Илия Петков остана само с 3 точки в мача от атака. Гротадзолина спечели първа точка в шампионата, но е на последното 12-о място.

Централният блокировач Борис Начев не игра за Падуа при загубата от лидера Перуджа с 0:3 (15:25, 16:25, 21:25). Падуа е на предпоследното 11-о място с 2 точки.