Волейболистки от Варна ще участват в Световните ученически игри в Китай

Местният парламент подкрепи финансово тима на ОУ „Добри Чинтулов“

Общинският съвет във Варна одобри отпускането на до 30 000 лв. на ОУ „Добри Чинтулов“ за покриване на разноските на школския отбор по волейбол за участие в предстоящите Световни ученически игри. Те ще се проведат от 4 до 13 декември в китайския град Шанлуо, а пътуването на 10-те момичета от възрастова група 2010-2013 г. бе под въпрос заради солидните разходи. Част от нужната сума вече е осигурена от родители и спонсори, а останалата ще покрие местната хазна.

Отборът по волейбол на ОУ „Добри Чинтулов“ е вицешампион на Републиканското първенство по волейбол 2024/2025 г. и е първенец в последните две зонални ученически игри за момичета V-VII клас, както и в Общинските ученически игри във Варна. Три поредни години състезателките заемат първото място и в „Ученическа купа Варна“, стана ясно на заседанието.

С пълно единодушие съветниците дадоха съгласие общината да подкрепи и проект за изграждане на нови спортни игрища в с. Тополи, който ще кандидатства за средства по Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти 2025 г. За игрищата са нужни 2,2 млн. лв., като местната хазна трябва да осигури между 10 и 30% от средствата. Местният парламент гласува подкрепата да е 658 000 лв. или 30%. Срокът за кандидатстване е 3 ноември, а при одобрение сумата ще бъдат включена в бюджетите на града за следващите две години.