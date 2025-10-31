Бърни Екълстоун остана без коли и яхти

Бърни Екълстоун, най-могъщият човек в историята на Формула 1, остана без нито един автомобил и яхта. 95-годишният бивш изпълнителен директор на кралския клас в автомобилизма обяви, че иска да „изчисти живота си“. Сега Еккълстоун пребивава в огромно имения в швейцарския град Гщаад заедно със съпругата си Фабиана и сина си Ейс.

Екълстоун призна в интервю пред германския вестник „Билд“, че е продал и последната си яхта, която бе на док в Хърватия. „Нямаме нужда от нея, защото я ползваме само осем дни в годината“, обясни Фабиана, която участва в разговора.

Названието на яхтата е Петара, което идва от имената на двете му дъщери Петра и Матара, които са от втората му съпруга Славица Радич. В момента Екълстоун е в преговори и за раздяла и с последното си превозно средство – малка яхта, намираща се на остров Ибиса.

По-рано през годината дългогодишният бос на Формула 1 продаде автопарка си от 69 суперавтомобила на Марк Матешиц, съсобственик в „Ред Бул“. Общата им стойност е над половин милиард евро. Във флотилията бяха „Ферари“-та на Михаел Шумахер и Ники Лауда, както „Брабъм“ на Найджъл Менсъл.

„Още гледам всяко състезание във Формула 1, дори тренировките“, каза Екълстоун, който на 28 октомври навърши 95 години.