Бледо начало и блестящ финал - Карлос Насар пак е световен шампион!

Карлос Насар не изпусна първото място в света и в новата категория до 94 кг и грабна титлата на шампионата на планетата във Фьорде (Норвегия). Феноменът от Червен бряг триумфира с двубой от 395 кг, като постави световен рекорд в изтласкването - 222 кг. Това бе с един килограм над поставения "световен стандарт" от международната федерация при смяната на тегловите класове.

А надпреварата не започна по най-добрия начин за олимпийския шампион при 89-килограмовите, който направи само един успешен опит в изхвърлянето - на началната тежест от 173 кг. А след това изпусна последователно 178 кг и 182 кг, което също щеше да е световен рекорд. Това му отреди четвърто място след първото движение, а лидер с рекорд от 182 кг бе иранецът Алиреза Моеини Седех, който направи отлично състезание с шест успешни опита. Но се оказа, че възможностите му в изтласкването не са на нивото на останалите от елита. Седех стигна до 209 кг и двубой от 391 кг за среброто в крайното класиране, а сънародникът му Али Алипур започна с 211 кг, но след това се провали на 217 и 219 кг. Така участвалият в група "Б" колумбиец Алборнос Кинто се добра до бронза с 390 кг (175+215). А Насар се събра и в типичния си стил закова над главата си 219 кг и 222 кг, за да спечели третата световна титла в кариерата си.