Карлос Насар след световната титла: Три щаба играха срещу мен

Карлос Насар е доволен от начина, по който е провел състезанието на световното първенство по вдигане на тежести във Фьорде (Норвегия), където спечели титлата в категори до 94 кг, въпреки че сбърка в два опита в изхвърлянето. Най-сериозната конкуренция на родния ас дойде от трима иранци, един от които се състезаваше за Косово.

„И тримата се опитаха да играят срещу мен, но това може би има изигра лоша шега, защото се бяха съсредоточили изцяло върху мен – заяви феноменът от Червен бряг при завръщането си в София. - Трите щаба играха срещу нас, забързваха, забавяне опити, но ние не се разколебахме за нито един момент, реагирахме бързо и овладяхме положението. Малко ме разклатиха в изхвърлянето, но не успяха да ме достигнат в изтласкването и в двубоя. Преди изтласкването при мен дойде един от шефовете в световната федерация Пирос Димас и ми каза: „Искам да си спокоен, ти си най-добрият“. В последните месеци не бях тласкал повече от 210 килограма на тренировка, но знаех, че мога да вдигна толкова, колкото ми трябва“.

Президентът на БФВТ Стефан Ботев даде висока оценка на българското представяне на световното.

„Освен медалите на Карлос, имаме и още един медал на Иван Димов, такова отличие на последните световни първенства липсваше – заяви Ботев. - Христо Христов също се класира шести, така че мога да кажа, че представянето ни беше много добре“.