0,3 секунди решиха Софийския маратон

След повече от два часа бягане, нищожните 3 десети от секундата определиха шампиона при мъжете на Wizz Air София маратон 2025. Фотофиниш разгада победителя, след като кенийците Шедрак Кимайо и Абрахам Киплимо преминаха финала едновременно и се наложи прецизната техника да се намеси в излъчването на победителя. В крайна сметка миналогодишният шампион Кимайо защити титлата си с 2.17:10,552 ч., пред Киплимо с 2.17:10,832 ч. Двамата поеха лидерството още в първите километри и не го изпуснаха до края, където финалният им спринт трябваше да бъде разчетен от фотофиниша. Бронзът бе за Исмаил Сенанджи с 2.47:07 ч., който е и най-бързият българин в маратона.

При жените падна рекорда на трасето, което от миналата година се вие предимно в западната част на града. Челангат Санг от Кения се откъсна самотна напред, бягаше дълго време сама и финишира за 2.33:08 ч. – с повече от пет минути по-бързо от постижението на нейната сънародничка Хариет Чеборе, победила миналата есен за 2.38:25 ч. Втора днес финишира Роуз Чепчумба (Кен) 2.44:50, пред родената в Австралия, но бягаща сега за Великобритания Мелиса Гибсън с 2.47:37 ч. Четвърта и най-бърза от българките бе Силвия Георгиева с 2.55:55 ч.

42-рото издание на софийския маратон отбеляза рекорд в бройката на стартиралите – повече от 8000 участваха в тазгодишното издание общо по всички дистанции, което е с почти хиляда повече от миналата година. Последните данни за участниците са: на 5 км – 1500 стартирали вчера, а днес на 10 км - 2800 атлети, на 21 км - 2700 и на 42.195 км – 1000. Пристигналите от чужбина тази година бяха 1308 от 66 държави, а 66 фирми стартираха с корпоративни заявки. Всички те имаха възможност за едно различно преживяване, преминавайки и аплодирани покрай символични за града локации. Подобно на всеки реномиран град по света, софиянци също в един ден от годината отдават заслуженото на атлетите, като ги приветстват по зелените булеварди и улици на българската столица. За удобство на участниците този път организаторите промениха програмата и първи по трасето в неделния ден потеглиха бегачите на 10 км. Същевременно новата визия на маратона, ориентирана към по-високо качество, мащаб и международен престиж, поставя в центъра преживяването на състезателите и издига събитието на следващо ниво.

Стартът на маратона бе даден на площад „Александър Батенберг“ пред Националната галерия от Цветомир Петров - председател на Столичния общински съвет, Любомир Ганев – президент на Българска федерация по волейбол, Димитър Шалъфов – председател на Фондация „София – европейска столица на спорта“ и председател на Комисията за децата младежта и спорта към Столична община и Милица Мирчева – спортен директор на маратона. Всички те поздравиха участниците, а част от тях по-късно отличиха призьорите заедно с кмета на столицата Васил Терзиев, евродепутатът Андрей Ковачев, общинският съветник Димитър Петров, оргсекретарят на маратона Анатоли Илиев, световният младежки шампион по сноуборд и лице на инициатива „София – европейска столица на спорта“ Кристиан Георгиев и др.

Кенийци доминираха и в полумаратона на 21 км с победите на Кенеди Роно при мъжете с 1.04:35 ч. и на Джасинта Поул при дамите с 1.14:44 ч. Български атлети спечелиха бягането на 10 км - Иво Балабанов и Девора Аврамова защитиха титлите си от миналата година съответно с 30:23 и 33:51 мин. Куриозно всички шампиони при мъжете дублираха победите си от миналата година

По-целия маршрут маратонът отново се превърна в колоритен празник, тъй като за втора поредна година бе съпътстван от богата забавно-музикална програма с желанието да се приобщят не само участниците, но и много хора като публика покрай трасето, които подкрепяха атлетите. Бяха позиционирани 8 подкрепителни пункта и един на финала, като всеки от тях бе в партньорство с отделен бранд. Служителите на тези брандове се превърнаха в същински доброволци, които изключително мотивирани се включиха в подкрепа на участниците. Всеки бранд и съответният подкрепителен пункт бяха подготвили много изненади за състезателите и зрителите. Наред с това, петте музикални сцени допринесоха за по-веселата и приятна атмосфера по време на събитието, изпълнители от разнообразни музикални жанрове и изкуства радваха участниците, а малки и големи, излезли по улиците на града приветстваха състезателите в надпреварата. Мисията на маратона бе за поредна година да покаже, че спортът е за всички и в спорта всички сме равни.

Организаторите спазиха традицията да разширяват социалните каузи. Веднага след масовия старт по трасето потеглиха и хората с трансплантации с придружаващите ги медицински лица, както и участниците от Паракидс, които подпомагат хората със специфични потребности и тези в инвалидни колички. Тазгодишната благотворителна кауза събра и дари 4000 лв за подпомагането на спортисти със специални потребности. Сред тях е състезателката ни по ски алпийски дисциплини със Синдром на Даун Радена Ангелова - единствената българка, която представлява страната ни на световни форуми в този спорт. Събитието се вписва в целта на маратона на организаторите да създават повече условия за масов спорт в града за всички, сред които важна част заемат групите в неравностойно положение.

Огромен интерес по традиция предизвика и специалната „Арка на победителя“, която бе позиционирана в зоната на старт/финала. През целия ден пред нея участници и зрители се снимаха за спомен, правиха селфита и събираха автографи от героите на маратона. За втора поредна есен подгряващото състезателно бягане на 5 км FIB mas Run излъчи най-бързите по кратката дистанция ден преди големия маратон, много от участвалите снощи стартираха днес отново и по дългите маршрути.

За поредна година Wizz Air София маратон бе номиниран с „Road Race Label“ (Бронзов етикет), като е включен в календара на World Athletics – Световната атлетика. Организатори на събитието са Столична Община чрез Фондация „София – европейска столица на спорта“ и Асоциация „Спорт в свободното време“, Министерство на младежта и спорта, а партньори са от 5kmRun.



ПРИЗЬОРИТЕ В WIZZ AIR СОФИЯ МАРАТОН 2025



42.195 КМ

МЪЖЕ: Шедрак Кимайо (Кен) 2.17:10 ч., Ейбрахам Киплимо (Кен) 2.17:10, Исмаил Сенанджи 2.24:07 ч.

ЖЕНИ: Челангат Санг (Кен) 2.33:08 ч., Роуз Чепчумба (Кен) 2.44:50, Мелиса Гибсън (Вбр) 2.47:37 ч.



21 КМ

МЪЖЕ: Кенеди Роно (Кен) 1.04:35 ч., Дерик Нжороге (Кен) 1.05:14, Бернард Ту (Кен) 1.06:39 ч.

ЖЕНИ: Джасинта Поул (Кен) 1.14:44 ч., Мърси Коеч (Кен) 1.17:53, Баетрис Санг (Кен) 1.18:18 ч.

10 КМ

МЪЖЕ: Иво Балабанов 30:23 мин, Чудомир Черногоров 31:55, Мартин Балабанов 32:05 ч.

ЖЕНИ: Девора Аврамова 33:51 мин., Билсерин Сюлейман 35:25, Лиляна Георгиева 35:30 мин.