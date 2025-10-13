500 000 лв. струвала подготовката на Насар

Големите резултати изискват и големи инвестиции, а подготовката на Карлос Насар за третата му световна титла, спечеленавъв Фьорде (Норвегия), е струвала общо 500 000 лв. Това разкри самият щангист, като уточни, че не е получил нищо от Българската федерация по вдигане на тежести.

„Няма никаква роля федерацията към мен, не го казвам с цел да се заяждам, не искам никакви неразбирателства, но тази година са изхарчени към 500 000 лв. за моята подготовка – заяви шампионът пред Би Ти Ви. - Нула лева съм получил от федерацията, всичко е от моите спонсори. Надявам се в най-скоро време да се свържат и с моя мениджър да подпишем договор, не получавам дори заплата. Не искам да се твърдят лъжи, да се заблуждават хората“.

Насар отдавна тренира отделно от националния отбор, а причината за липса на финансиране е, че не е подписал договора с БФВТ. Президентът на централата Стефан Ботев твърди, че отдавна се опитва да склони щангиста да сключи контракт, с което да получи съответното финансиране, но Карлос неколкократно е отказвал.

„Надявам се в най-скоро време да се свържат и с моя мениджър, да подпишем договор, не получавам дори заплата – добави Насар, който вече е световен рекордьор в изтласкването в новата категория до 94 кг. - Това е една от най-ценните ми титли. Имах голямо обещание към хората, които ме обичат и подкрепят. Имаше интрига, разклатиха ме иранските тимове. Три щаба играеха срещу мен, много ме ядосаха. Иранците ми бяха превзели подиума, беше мокър, но аз нито за секунда не показах, че се притеснявам. Забързваха ме, забавяха ме, направиха всичко, за да ме свалят от първото място“.