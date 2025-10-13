Везенков след 22 точки за победа над Панатинайкос: Треньорите искат и игра в защита

Александър Везенков отново бе над всички в атака за Олимпиакос и вкара 22 точки за победата на червено-белите в дербито на гръцкия баскетбол с Панатинайкос. Българското крило беше безпогрешен в стрелбата от средно разстояние като вкара всичките си 9 опита, но се оказа неточен от тройката – само 1 попадение от 5 изтсрела. Саша отбеляза и един от два наказателни удара, като добави към приноса си 6 борби и 2 асистенции за 34 минути на паркета.

„Не играхме никаква защита през първото полувреме, Панатинайкос има качествата да отбележи 48 точки за две части – заяви Везенков. - азбирам треньорите, които държат на защитата и именно това печели титлите, но все още е рано, макар че всеки резултат е от значение. През второто полувреме се представихме по-добре в дефанзивен план. Нито един от двата тима не беше готов за такъв важен мач“.