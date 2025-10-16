Кобрата си уреди голям мач в Дубай

Кубрат Пулев явно не смята да се придържа докрай към „сценария“, който са начертали от Световната боксова асоциация (WBA). „Обикновеният“ шампион в тежка категория остава без мач вече близо година, след като претендентът за званието му Майкъл Хънтър бе сменен с младия британец Моузес Итаума, с когото трябва до месец да се разберат за сблъсък помежду си. Но 44-годишният българин явно вече не държи чак толкова на статута си, тъй като реши да го рискува в „извънреден“ бой през декември.

Кобрата обяви, че на 12 декември ще се бие в Дубай осетинеца Мурат Гасиев. Мачът им ще е главният на голямо събитие, което ще се организира от ИБА – организация, доскоро администрираща световния аматьорски бокс, от която МОК оттегли признанието си. Двуседмичният фестивал е под надслов Елитно световно първенство за мъже с общ наградан фонд от 8 милиона долара.

„Беше дълго и трудно чакане, но съм изключително щастлив, че най-накрая ще защитя световната си титла – заяви 44-годишният Пулев. - Уважавам Мурат Гасиев, той е силен и опасен съперник, но аз съм подготвен, концентриран и мотивиран да подаря на феновете велик бой. Нямам търпение отново да вляза на ринга“.

32-годишният Гасиев е висок 192 см и има 35 мача са профи ринга – 32 победи (32 с нокаут), 3 загуби и 1 прекратен сблъсък. Повечето му срещи обаче са в полутежка категория, където става световен шампион, но през 2018 г. губи от Олександър Усик и се прехвърля при най-тежките.

„Кубрат е много труден и опитен съперник, но аз вярвам, че имам силата да нокаутирам всеки боксьор от тежка категория в света“, закани се Гасиев.