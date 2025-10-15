Наш екипаж с европейска титла по ветроходство

Българският екипаж на яхтата "Ивана и Алекс" (модел Landmark 43) спечели титлата в клас IRC2 на Европейското първенство по ветроходство, което се проведе в Корсика между 7 и 12 октомври. Това е първи континентален триумф за България в този престижен клас и исторически успех за родното ветроходство.

"Това е един невероятен успех, постигнат с много труд и усилия, с който България може да се гордее. Имахме очаквания, че ще се справим добре, но в никакъв случай, че ще спечелим. Нещата се развиха много приятно. Ние сме доста сработен екипаж и показахме на какво сме способни, дадохме всичко от себе си. Малко не ни достигна да завършим на първото място и в група А. Движехме се много стабилно през цялото време, но ветроходството много зависи и от вятъра и другите външни условия, които в един момент не ни позволиха да настигнем шведите от Ran Racing", коментира за БТА един от членовете на екипажа Красимир Наумов.

Домакин на шампионата беше град Бонифачо на о. Корсика. В надпреварата участваха 31 отбора от Франция, Италия, САЩ, Нидерландия, Белгия, Румъния, Великобритания, Германия, Испания, Швеция, Люксембург, България и Бермуда.

Екипажът на "Ивана и Алекс" включваше Чавдар Александров – шкипер, Александър Александров, Иво Тодоров, Любен Тодоров, Пламен Божков, Любен Тенекеджиев, Михаела Александрова, Ина Илиева, Матей Саръстов, Красимир Наумов и Георги Бояджиев.

Още след първите два състезателни дни и шест проведени гонки "Ивана и Алекс" излезе начело в IRC2 и в общото класиране, изпреварвайки основния претендент Ran Racing (Швеция), както и едни от най-добрите и титулувани участващи отбори на Final Final (САЩ), Lisa R (Великобритания), Guenifey (Франция), Confluence (Италия) и Vito (Люксембург), тазгодишните победители в 72-ото издание на престижната регата Loro Piana Giraglia. Българският екипаж демонстрира отлична подготовка, прецизност и синхрон, които му осигуриха ранно предимство пред конкурентите.

Най-голямото изпитание за всички беше легендарната денонощна гонка "Tour de Corse" – маршрут с дължина около 250 морски мили (436 км) около целия остров. Състезателите се сблъскаха с изключително променливи метеорологични условия – от слаб насрещен до бурен попътен вятър с пориви до 28 възела (52 км/ч).

По време на нощния етап при преминаването край скалата Жиралия българският екипаж попадна в проливен дъжд и бурен вятър, предизвикан от преминаващ циклон. Въпреки тежките условия, „Ивана и Алекс“ успя да запази контрол и скорост, показвайки характер и устойчивост.

След 39 часа и 33 минути непрекъснато плаване българският екипаж пресече финала и си осигури титлата европейски шампион в клас IRC2, както и сребърен медал в Група А (смесена група от всички по-състезателни класове IRC0, IRC1 и IRC2) след фаворита Ran Racing.