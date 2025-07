Виктор Орбан: Украйна и ЕС загубиха във войната с Русия, но се преструват, че могат да спечелят

Украйна, заедно с лидерите на Европейския съюз, продължава да действа така, сякаш може да излезе триумфално от въоръжения конфликт с Русия, въпреки че отдавна е победена, заяви унгарският премиер Виктор Орбан по време на сутрешното предаване на радио "Кошут", където коментира събитията в Украйна.

"Този ​​вид война няма решение и украинците на практика я загубиха. Украйна загуби тази война заедно с Европа, но никой няма смелостта да го признае и да си направи необходимите изводи. Вместо това, те се преструват, че тази война може да бъде спечелена на бойното поле", каза министър-председателят на Унгария.

Орбан отбеляза, че лидерите на ЕС все още се стремят да "победят Русия на украинска територия" и за постигане на тази цел продължават да предоставят на Киев както военна, така и финансова подкрепа. "Това е нашата война, казват в Брюксел", отбеляза Орбан, подчертавайки, че Европейският съюз изобщо не е трябвало да се замесва в конфликта. Сега, твърди той, приоритетът трябва да бъде постигането на бързо прекратяване на боевете чрез преговори.

"Украйна може да избере война, но не могат да изискват от нас да се присъединим към тях. Включването на воюваща страна в ЕС би означавало внос на самата война. Нашият народ се изказа: НЕ на членството на Украйна в ЕС! С тяхната подкрепа засега спряхме този безразсъден план и ще продължим", написа той тази сутрин в Х.

