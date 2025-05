Вицепрезидентът на САЩ се срещна с папа Лъв XIV във Ватикана

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс се срещна с папа Лъв XIV в понеделник сутринта във Ватикана, като на срещата присъства и държавният секретар на САЩ Марко Рубио, съобщи пресслужбата на Светия престол.

След частната си аудиенция с родения в Америка папа, Ванс се срещна с архиепископ Пол Ричард Галахър, секретар по отношенията с държавите и международните организации, предава Vatican News.

По време на "сърдечните" дискусии в Държавния секретариат, Ванс и архиепископ Галахър потвърдиха отново силните двустранни отношения на Светия престол със САЩ.

Те обсъдиха и сътрудничеството на Църквата с администрацията на САЩ, както и различни въпроси "от особено значение за църковния живот и религиозната свобода".

"Накрая се проведе обмен на мнения по някои актуални международни въпроси, по време на който беше изразена надежда, че хуманитарното право и международното право ще бъдат спазвани в зоните на конфликт и че ще има договорено решение между участващите страни", се казва в изявлението.

