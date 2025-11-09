Внасят бюджета в НС без корекции (Обзор)

Почти 67% от предвидените пари са плащания за заплати, здравни и социални, твърди Деница Сачева

Няма мнозинство за тежки реформи

­Очаква се тристранката да заседава още във вторник

Без корекции, още тази седмица се очаква проектобюджета за 2026 г. да влезе в НС. Очаква се още във вторник да бъде свикано заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, в сряда Министерски съвет да разисква за финансова рамка и още същия ден проектобюджета да влезе в НС.

“Труд news” научи, че е постигнато принципно съгласие с бизнеса за премахване на всички автоматични формули, т. е. за развръзване на минималната заплата от средната, както и за параметричен ръст на възнагражденията за определени браншове (полиция, военни, учители и др.). Договорено било обаче да се запазят достигнатите номинални размери на заплатите във въпросните браншове, а новите правила да влязат в сила от 2027 г.

Още в този проектобюджет имаше идея да се развърже минималната от средната заплата, но от синдикатите посрещнаха предложението с остра реакция и се наложи то да бъде отложено.

“Днес никой не поема отговорност за недалновидното си законодателство, а се коментира, че сме предложили бюджет, който изпълнява закона”, коментира пред БНР Деница Сачева, зам.-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС в НС.

“В ситуацията, в която се намираме и ясното желание да бъдем стабилно правителство, и плавно да влезем в еврозоната, не искаме да търсим плаващи мнозинства, особено за бюджета, защото това би застрашило нашата голяма цел. В бъдещи времена, при прекрояване на света, България трябва да бъде част от общите европейски политики и да завърши напълно своята европейска интеграция. Наясно сме с рисковете, които поемаме и искаме да носим отговорността”, подчерта Сачева.

Тя обясни, че вдигането на пенсионните осигуровки с 2% било планирано, но с по процент за 2026 и 2027 г. Наложило се обаче да бъде изтеглена промяната по-рано, за да се осигурят приходите и да се осъществят законодателните текстове.

“Почти 67% от бюджета са плащания за заплати, здравни и социални. Обективно преценяваме, че нямаме мнозинство за тежки структурни реформи и не искаме да влезем в еврозоната, за да дадем храна на партиите, които казват, колко е зле там”, коментира още Сачева.

За Пътната карта за пенсионната реформа Сачева обясни, че трябва да бъде приета до 31 декември т. г.

“Правителството работи и чакаме Министерството на труда и социалната политика да дадат информация докъде са стигнали. Усъвършенстването на пенсионната система трябва да бъде стабилна. пътната карта ще даде хоризонт, в който трябва да се случат определени процеси, защото ако не се случат, ще бъдем изправени в криза. Тази година трансферът към НОИ е 12 млрд. лв. Това надвишава 47%, но е критична точка. По важно е , че до 3 - 4 години в пенсия излизат около 110 000 души, а на пазара на труда ще влязат 50 000 души. Ако не предприемем стъпки сега, кризите след 4 години няма да могат да бъдат решени от днес за утре”, обясни Деница Сачева.