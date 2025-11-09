Любовна свада и спор за пари зад кърваво престъпление

Окръжният съд остави в ареста Георги Мирчев -Фрико за постоянно

Родата е наричана Колячите

Няколко дни най-обсъжданата тема в Благоевград е кървавото нападение над млада жена от бившия є приятел, който я кла с нож посред бял ден в централно кафене пред десетки свидетели. Извършителят е криминално проявения Георги Мирчев-Фрико.

Кървавото нападение се разигра в петък малко преди 11,00 часа в подлеза на кафене, което се намира на 100 метра от общината и областната управа. 37-годишната Инна Илиева, собственичка на магазин, пиела кафе, когато била нападната в гръб от бившия си приятел Георги Мирчев-Фрико с нож. Той изглеждал обезумял и я удрял напосоки с ножа. Едната от раните била в шията до трахеята, друга в гърдите, пробил и дроба. Фрико не е правил опит да избяга, хвърлил ножа в близката тревна площ и при пристигането на полицията сам се предал. Униформените казват, че бил неадекватен и афектиран. Но признал всичко.

Инна Илиева е настанена в МБАЛ-Благоевград, благодарение на лекари тя живее втори живот. Две операции се е наложило да бъдат извършени, за да бъде спасена. Жената е майка на две деца. От няколко години живеела на семейни начала с Фрико. Тя наскоро се разделила с него заради обсебващо и агресивно поведение. Но започнало ежедневно преследване и тормоз по телефона. Първо се обяснявал в любов, а после є искал пари. Тя го отблъснала и той я нападнал с намерението да я убие.

Окръжният съд в Благоевград не се поколеба и остави в ареста Георги Мирчев-Фрико за постоянно. Той е обвинен в опит за умишлено убийство на 37-годишната Инна Илиева. Делото за мярката се гледа при закрити врата заради разкриването на детайли от личния им живот.

Наскоро в ареста попадна и братът на Георги-Юли Мирчев. И той бе обвинен за опит за убийство при скандал пред дискотека. Той намушкал с нож друг криминално проявен. Преди години бащата бе осъден за убийството на унгарски тираджия, който бил заклан. Затова и Фриковците в града са наричани Колячите.