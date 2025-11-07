Росен Желязков: Инвестициите в отбрана са самоцелни без вдъхновение и посвещение

Премиерът Росен Желязков почете 140-ата годишнина от Сръбско-българската война на тържествена церемония в Сливница.

На площад „Съединение“ министър-председателят прие строя на почетния караул и произнесе слово в памет на загиналите български воини. Церемонията завърши с тържествена заря-проверка пред монумента „Героите на Сливница“.

„И днес, когато живеем в трудни, турбулентни, размирни времена, времена, които всички искаме да станат минало, а не бъдеще, ние се уповаваме на българската армия. Армия, която изгражда своето самочувствие през последните години и нещо много важно – инвестирането в сигурност, инвестирането в отбрана, инвестирането в модерните технологии би било самоцелно, ако няма вдъхновение, ако няма желание, ако няма посвещение на воинската професия“, заяви премиерът.

„Затова задачата на всяко държавно ръководство и управление е да изгражда авторитета на българския воин, атрактивността на воинската професия. Защото най-важната цел е отбраната на Отечеството. Отбраната на Отечеството по примера на нашите предшественици, които преди 140 години отдадоха живота си за това България да е съединена, да е горда и независима“, подчерта още Желязков.

Премиерът завърши словото си с думите:

„Бог да ги прости, вечна им памет. Слава. Да живее България!“