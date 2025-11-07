Бащата на Сияна създава гражданско движение

Само заедно може да направим така желаната промяна

Николай Попов, бащата на загиналата на пътя Сияна, създава гражданско движение, което ще се обединява около "доброто". Новината обяви самият той в пост в социалните мрежи.

"Гражданското движение, което ще създам е отворено за всякакви хора. Това няма да е партия", пише Попов.

По думите му гражданското движение ще обединява съмишленици с различна партийна ориентация, различна религия и различни интереси.

"Само заедно може да направим така желаната промяна", завършва той.