Александър Йорданов: Антибългаризмът печели избори в Северна Македония

Всички македонци знаят, че техните предци са имали българско самосъзнание

"Това е пореден македонски цирк - така изглежда отстрани, но при всички случаи това е реакция, резултат от политиката на антибългаризма в Северна Македония".

Така коментира развихрилия се скандал с легендата на поп фолка Цеца Величкович и разветия от нея български флаг във Велес бившият ни посланик в Скопие и дългогодишен евродепутат Александър Йорданов по Нова ТВ.

"Свидители сме как насажданият с години език на омразата към всичко българско прерастна от говорене в действия. В последните години има вече и извършени престъпления от омраза към България", добави Йорданов.

"Бих казал, че романтиката, за която навремето говореше тогавашният ни президент Петър Стоянов, е останала в далечното минало. Не знам дали отиваме напред или се връщаме назад, но съм убеден, че трябва да отстояваме своята история и култура – това го прави всеки европейски народ и го дължим на предците си", каза той.

Според политикът, антибългаризмът се е превърнал в политическа валута в Скопие, а България твърде дълго е стояла в ролята на пасивен наблюдател.

„Не мога да нарека българите и македонците два народа. В моето съзнание те са един народ“, казва експосланикът. Той припомня, че всички герои, с които днешна Македония се гордее – Гоце Делчев, Даме Груев, Сандански, Пере Тошев – са се самоопределяли като българи, учили са в български училища, писали са на български език. „Ако подарим тази памет на някой друг, утре ще трябва да обясняваме на света кои сме“, подчертава той.

За него най-страшното постижение на македонската политика е, че е успяла да раздели един народ. „Не може един баща да създаде два народа“, казва Йорданов метафорично. „Всички македонци знаят, че техните предци са имали българско самосъзнание“, добавя дипломатът.