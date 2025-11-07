ВМРО пита министъра на транспорта за подписването на споразумение със Скопие на английски език

Защо в качеството си на български министър подписвате на английски език договор с хора, които разбират и говорят нашия език?

Организационният секретар на ВМРО – Българско национално движение Александър Сиди изпрати писмо до министъра на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по подписаното с Република Северна Македония на английски език Споразумение за изграждане на железопътен тунел под Деве баир по линията на коридор №8.

Когато подписвате договор за финансиране на строителен обект, например в област Бургас, подписвате ли го и на английски език? По всички документи от института на БАН за български език, както и всички водещи университети в страната и чужбина са категорични, че езиковата норма, на която се говори и пише в РСМ е диалектна форма на българския език. Затова категорично не разбирам, особено предвид факта, че официалната българска позиция не се различава от научната такава, защо Вие в качеството си на български министър подписвате на английски език договор с хора, които разбират и говорят нашия език, пита в писмото Сиди.

ВМРО настоява да бъде оповестен публично механизмът за взимане на решението относно подписването на въпросното Споразумение с РСМ на английски език и да се предприемат всички необходими стъпки за преподписване на този документ по начина, описан в Договора за добросъседство от 2017 г.

Текст на писмото:

Уважаеми г-н министър,

С недоумение установих, че Споразумението за изграждане на железопътен тунел под Деве баир по линията на коридор №8 с правителството на Република Северна Македония е подписан и на английски език, като екземплярът на английски е водещият документ. Чудно ми е г-н министър, когато подписвате договор за финансиране на строителен обект, например в област Бургас, подписвате ли го и на английски език? По всички документи от института на БАН за български език, както и всички водещи университети в страната и чужбина са категорични, че езиковата норма, на която се говори и пише в РСМ е диалектна форма на българския език. Затова категорично не разбирам, особено предвид факта, че официалната българска позиция не се различава от научната такава, защо Вие в качеството си на български министър подписвате на английски език договор с хора, които разбират и говорят нашия език? Не бяхте ли Вие част от политическа формация, свалила българско правителство заради предателството му към Македония?

Напомням Ви, че в декларацията от 1999 г., подписана между нашите правителства е намерена приемлива формула за подписване на двустранни документи – според Конституциите на двете страни. Този принцип беше заложен и в Договора за добросъседство, подписан от Борисов и Заев през 2017 г. Той е основа на френското предложение и е задължителен за прилагане от двете страни.

Настоявам да бъде публично оповестен механизмът за взимане на решението относно подписването на Споразумението за изграждане на железопътен тунел под Деве баир по линията на коридор №8 на английски език и да се предприемат всички необходими стъпки за преподписване на този документ по начина, описан в Договора за добросъседство от 2017 г.

София, 7 ноември 2025 г.

С уважение:

Александър Сиди, организационен секретар на ВМРО – Българско национално движение