Окончателно: Парламентът одобри държавния контрол над "Лукойл"

Законопроектът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник“

Народното събрание прие на второ четене измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, с които се предоставят извънредни правомощия на бъдещия специален управител на „Лукойл“.

Промените целят да гарантират непрекъснатата работа на рафинерия „Нефтохим“ в Бургас, ако санкциите срещу руската „Лукойл“ доведат до отказ на контрагенти да извършват плащания с компанията. Според вносителите, законът „възпроизвежда“ германския модел, вече получил изключение от санкциите.

След измененията особеният търговски управител ще може да извършва промени в управителните органи на дружеството, да назначава прокуристи в неговите дъщерни компании и да упражнява правото на глас на акционерите и собствениците.

Парламентът отмени ограничението за шестмесечен мандат на управителя и възможността функциите му да се споделят от повече от трима души. Въведени са и по-строги изисквания за независимост – управителят не може да е в роднински или други отношения, които пораждат съмнение за безпристрастност.

Според новите текстове разпоредителните сделки с акции и дялове ще стават само след одобрение на Министерския съвет, а приходите от тях ще се депозират в специална сметка в Българската банка за развитие под контрола на министъра на финансите.

Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“. Вносители са депутати от „ДПС – Ново начало“, ГЕРБ–СДС, „Има такъв народ“ и „БСП – Обединена левица“.