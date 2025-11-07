Радев: Опасявам се управляващите да не заведат „Лукойл” до сценария „Булгартабак”

Изключително важно е рафинерията в Бургас да има надежден собственик, който да има капацитета да я развива

Президентът Румен Радев заяви, че влизането на държавата в управлението на рафинерията „Лукойл – България“трябва да бъде разглеждано като краен и авариен вариант, който може да доведе до повторение на „сценария с Булгартабак“.

„Изключително важно е рафинерията в Бургас да има надежден собственик, който да има капацитета да я развива. Държавното участие е последен вариант. Притеснен съм, че сегашното управление може да ни доведе до съдбата на „Булгартабак“, каза държавният глава пред журналисти.

По отношение на спора около държавния бюджет Радев подчерта, че липсата на ранна комуникация между правителството и работодателските организации е проблем.

„Не може вечерта да им се дават 400 страници с проектобюджет, а до обяд на следващия ден да се очаква становище. Това е неуважение към трудещите се, които пълнят хазната. Диалогът трябва да се води навреме, а не под натиск и пред свършен факт“, коментира президентът.

Радев отправи и нова критика към лидерите на ГЕРБ и ДПС – Ново начало, наричайки ги част от „коалиция Магнитски“.

„Тази коалиция затъва под тежестта на голямото „Д“. Господин Пеевски е хванал господин Борисов за адвокат и той се оплита в собствените си версии – една пред дипломатите, друга пред медиите и трета пред Пеевски. Естествено е британското посолство да го опровергае – не можеш да заблуждаваш целия свят. Този раздут балон рано или късно ще се спука“, заяви Радев.