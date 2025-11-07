Радостин Василев: Обявявам край на партия „Величие“

Лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев обяви на брифинг в Народното събрание, че ще подаде сигнали до компетентните институции за предполагаеми нарушения, извършени от лидера на „Величие“ Ивелин Михайлов, както и от фирми и лица, свързани с него и с проекта „Исторически парк“.

Василев заяви, че формацията му ще настоява за пълно разследване на участниците в предполагаемите схеми и ще предостави събраните доказателства на разследващите органи.

„От днес обявявам край на партия ‘Величие’. Това не е политическа формация, а финансова пирамида“, каза депутатът.

По думите му председателят на Сметната палата Димитър Главчев „покрива“ народните представители от партията на Михайлов. Василев обяви, че ще настоява Главчев да бъде изслушан в парламента следващата седмица.

На брифинга присъстваха и четирима души, които твърдят, че са били подведени да инвестират от представители на „Величие“ и фирми, свързани с „Исторически парк“.

В отговор лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов отхвърли обвиненията и заяви, че няма да позволи да бъде унижаван.

„Не мога да позволя на един депутат или група депутати да идват и да унижават мен и жените, с които работя“, каза Михайлов.

Той добави, че твърденията за „финансова пирамида“ са недоказани внушения и разказа за свой телефонен разговор с Василев:

„Попитах го какво е пирамида. Той ми каза: ‘Мое лично мнение’, и ми затвори. Един депутат не може да говори така. Това е поведение, което е подсъдно“, заяви Михайлов.