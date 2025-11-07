Борисов: Държавата ще назначи особен управител на „Лукойл“ с право на продажба

Държавата смята да поеме ръководството над „Лукойл” чрез назначаване на особен управител. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

Борисов обяви, че с разширените правомощия особения управител ще има право и на продажба. Процедурата трябва да бъде приключена до 21 ноември. „Всяко нещо се съгласува, за да може към 21 ноември да имаме категоричната възможност да уведомим нашите партньори, че няма да отиде и 1 ст. в посока руските компании, които да финансират войната в Украйна”, увери лидерът на ГЕРБ.

Разширяване на правомощията вече са гласувани в Енергийна комисия, съобщиха от опозицията.

„Отдавна предвидихме, че „Гънвор” няма да купи активите на „Лукойл”, тъй като имам много повече информация от останалите”. По думите му със закона, който днес се разглежда в Народното събрание, се копира и надгражда немският модел.

Припомняме, че регистрираната в Швейцария компания за търговия със суровини „Гънвор” обяви, че оттегля предложението си за закупуване на чуждестранните активи на руската енергийна компания „Лукойл”. Решението е взето, след като американското Министерство на финансите нарече компанията „марионетка на Русия“ и даде да се разбере, че Вашингтон се противопоставя на сделката.

Борисов коментира и разговора си с работодателите от четвъртък. „ГЕРБ защитава най-вече малкия и средния бизнес. Това е „златната кокошка”, която дава яйцата за парите в бюджета. Диалогът с тях е задължителен. Със синдикатите също, но вече имаме толкова леви партии, че се разбрахме да участват в един Съвет за съвместно управление, така че догодина всички тези изкривявания, които ги има в бюджета, да бъдат преодолени”, каза партийният лидер.