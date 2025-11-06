Кристиян Шкварек: Честване на 1400 години България може да се превърне в национално обединение

"Да честваме 1400 години от създаването на Българската държава, основана от хан Кубрат - през 2032 г.! Време е професионалните историци и институции като БАН и университети да излязат и официално да предложат тази кауза на държавата".

Това заяви Кристиян Шкварек, председател на Фондация "Консервативно общество", по БНР.

"Не съм автора на идеята и не съм измислил тази концепция, тя вече е улегнала от българските историографи. Няма прекъсване от Стара Велика България и Дунавска България. Една и съща държава е, между която няма времево и географско прекъсване, основа през 632 г. тази държава постепенно мести своите граници на Запад. Не правим граница между тези две държави, когато Сръбската държава с Черна гора и Косово се мести териториално на север, не казваме, "това са две държави", когато държавата на франките се мести. България го прави по-късно по времето на Цар Самуил, в своя край държавата на Самуил се простира в днешните западни Балкани - днешните Гърция, Косово, Албания - наричаме ли това друга държава? Това го правят македонците, Скопие се опитва да налага тезата, че това е друга държава, а не България", коментира Шкварек.

Той даде европейски примери с чествания на Унгария, Франция и Полша и подчерта, че не прави аналогия с честванията на "1300 години България" през 1982 г., за да няма разделение между хората – за и против социализма.

По думите на Кристиян Шкварек, подобно честване на кръгла годишнина на създаване на държава е съпроводено с години кампания в рамките, на която са построени изключителни културни монументи, картини, филми.

"Това е голямо нещо, за да се отбележи просто с тържество. И то може да ни остави с културно наследство и признание навън, и нещо, което може да се превърне в национално обединение", посочи той.

"Призовавам българските професионални историци, институции - БАН и университети, да излязат и да го предложат. Аз съм отказал "Консервативно общество" да подеме тази инициатива. Смятам, че не трябва НПО-та, политици или общественици да стартират тази инициатива, защото това означава да бъде опорочена от самото начало. Не трябва да е ляво, дясно, консервативно, либерално, да излезе от историческите среди, те да го предложат на държавата", обясни той и призна, че е имало разговори с историци, но не може да каже имената им.

А самият Шкварек дава пример за голяма американска продукция за българската история, както са направили за Турция с филм в "Нетфликс":

"Представете си Мел Гибсън да направи филм за българската история с размера на "Смело сърце". България харчи милиарди, а не може да извади едни 50 млн. смешни, да направи топ исторически филм с американско качество, който да представя по света историята ни десетилетия наред. Това е само един пример с какво може да съпроводи тази кампания."

"Убеден съм, че ако аз или политик си препише тази кауза, тя е обречена на провал. Искам да дам гласност на тази кауза. Време е я обявят. Остават 7 години, време е да се започне", предупреди Кристиян Шкварек.