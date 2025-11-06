Нов жп тунел ще свързва България и Северна Македония

България и Северна Македония подписаха споразумение за изграждането на трансграничен железопътен тунел, който ще свърже двете държави по стратегическия транспортен коридор №8. Подписите бяха положени на жп гарата в Гюешево от вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и неговия северномакедонски колега Александър Николоски.

Тунелът, с проектна дължина около 2,4 километра, ще бъде разположен наполовина на територията на България и ще осигури липсващата железопътна връзка между двете страни. Съоръжението е ключова част от транспортния коридор „Западни Балкани – Източно Средиземноморие“ и има стратегическо значение както за региона, така и за европейската транспортна мрежа.

Очаква се проектът да насърчи икономическото развитие и да подобри свързаността между Черно море и Адриатическо море, като същевременно допринесе за по-тясна интеграция на транспортните системи в рамките на ЕС и НАТО.

На церемонията присъстваха представители на Европейската комисия, дипломатически мисии на държави от ЕС и НАТО, както и представители на Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и Световната банка.