МЕЧ ще сезира САЩ и Великобритания за налагане на санкции по „Магнитски“ на Борисов

Лидерът на партия „Морал, единство и чест“ (МЕЧ) Радостин Василев обяви, че ще сезира властите в САЩ и Великобритания с искане за налагане на санкции по закона „Магнитски“ на Бойко Борисов.

Пред журналисти в парламента Василев заяви, че решението идва след последните изявления на Борисов и Делян Пеевски, свързани с управленската „сглобка“. По думите му действията и коментарите на лидера на ГЕРБ не само подкопават вътрешнополитическия ред, но и създават международни скандали.

„Нямаме съмнение, че Борисов участва в големи корупционни схеми през последните 15 години. Сега нашият международен отдел ще подготви сигнал до американското и английското посолство, тъй като той публично се хвали с връзки с дипломати и чужди представители“, заяви Василев.

Той допълни, че според правилата на закона „Магнитски“ всеки, който подпомага или възпрепятства лице, вече санкционирано по този закон, може също да бъде обект на санкции.

Василев коментира и други политически фигури, като заяви, че отдавна е наясно с близостта между Асен Василев, Христо Иванов и Делян Пеевски.

„Сега нека Асен Василев обяснява дали с Христо Иванов са преговаряли за такива неща“, допълни лидерът на МЕЧ.