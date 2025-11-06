Моника Василева, Женска организация на ВМРО: Държавата дължи Национална детска болница на децата

Свидетели сме на институционално бездушие, политическо безсилие и пълна липса на воля

Днес Общественият съвет към проекта за Национална детска болница подаде оставка. Причината е повече от тревожна – липса на прозрачност, отказ от диалог и подмяна на смисъла на целия проект. Това е поредното доказателство, че Министерството на здравеопазването не просто не върви напред, а тъпче на място и загърбва доверието на хората.

Вече над десетилетие слушаме обещания за модерна детска болница, в която всяко българско дете да получава адекватна грижа. През това време други държави построиха цели комплекси за детско здравеопазване, а у нас продължаваме да спорим къде, как и кой ще „усвои“ парите, изразява възмущението си Моника Василева от Женската организация на ВМРО.

В публикация във фейсбук Василева задава и въпросите:

А децата? Те чакат. Родителите чакат. Лекарите чакат.

Общественият съвет беше последният гарант, че в този процес има граждански контрол и експертност. Днес и това изчезна. Ако дори членовете на съвета нямат достъп до техническото задание, какво остава за обществото? Кого обслужва това мълчание? Защо всичко се крие зад членове и алинеи от закона, вместо да се работи с откритост и почтеност?

Националната детска болница не е просто поредната сграда от бетон и стъкло. Тя е символ на държавната отговорност към най-уязвимите – децата на България. Но днес виждаме обратното – институционално бездушие, политическо безсилие и пълна липса на воля да се направи нещо смислено.

Още през м. юли зададох въпроси към министъра на здравеопазването и в отговор ме увериха, че проектът за Национална детска болница се намира във финална фаза преди започване на същинското строителство.

От ВМРО – Българско национално движение настояваме:

Министерството на здравеопазването незабавно да възстанови прозрачността в процеса и да включи експерти, педиатри и родители в реални обсъждания;

Да се представи публично техническото задание за проектирането на болницата;

Да се дадат ясни гаранции, че бъдещата болница няма да се превърне в поредното търговско дружество, а в истински национален център за детско здраве.

Държавата дължи тази болница не на политиците, а на децата на България.

Колко още години ще ги караме да чакат?

Време е Министерството на здравеопазването да се съвземе и да започне да работи, а не да се крие зад комисии, процедури и извинения.