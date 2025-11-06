Комисията по енергетика отхвърли ветото на Радев за ''Лукойл''

Комисията по енергетика отхвърли ветото на президента върху Закона за насърчаване на инвестициите.

Депутатите гласуваха срещу ветото с 12 гласа „за“ и 5 „против“.

С това решение парламентът потвърди промяната, според която сделките за продажба на стратегически компании, включително „Лукойл“, ще подлежат на проверка от ДАНС.

Президентът Румен Радев върна закона за ново обсъждане с мотив, че той поставя Министерския съвет във функционална и оперативна зависимост от становището на ДАНС — нещо, което според него е конституционно недопустимо.

В мотивите си държавният глава подчерта, че Министерският съвет е органът, който ръководи вътрешната и външната политика на страната и отговаря за националната сигурност, докато ДАНС е специализирана агенция към него, която не може да задължава правителството със свои становища.

Според Радев, налагането на допълнителни условия за конкретни фирми противоречи и на европейското законодателство, както и на принципите, заложени в Закона за нормативните актове.