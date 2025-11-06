Главният архитект на София: Няма да подам оставка

Главният архитект на София Богдана Панайотова заяви, че няма намерение да подава оставка, въпреки че кметът на столицата Васил Терзиев поиска това от нея. В интервю за БНТ тя посочи, че не е получила никакви мотиви за решението и е научила за искането чрез SMS.

„Получих съобщение, че било редно да прекратим взаимоотношенията. Без обяснения, без мотиви. Г-н Терзиев дори не е в София и знае, че съм в болница“, каза Панайотова.

Тя подчерта, че не е политическа фигура, а държавен служител, назначен след конкурс, и поради това не приема оставката си да се изисква по политически начин.

„Аз не съм политик, за да си подавам оставка така. Назначена съм след конкурс и съм държавен служител. Нямам представа как ще продължим работа, но засега не виждам причина за искането“, заяви още Панайотова.

По думите ѝ, до момента не е имала конфликти с кмета и не знае какво е предизвикало решението му.