Парламентът ще гласува окончателно заем от 250 млн. евро

Заем от Банката за развитие на Съвета на Европа

Народното събрание ще обсъди окончателното гласуване на рамково споразумение за заем в размер на 250 млн. евро между България и Банката за развитие на Съвета на Европа (БРСЕ).

Заемът е предназначен за програмния период 2021-2027 г. и ще подпомогне усвояването на средства от Европейския социален фонд плюс, като покрива частично българския принос за инвестиционни проекти по програмите „Развитие на човешките ресурси 2021-2027“ и „Образование 2021-2027“. Средствата ще се усвояват на траншове, свързани с националното съфинансиране, като крайният срок за пълното им усвояване е 31 декември 2029 г.

Кредитът е предоставен при благоприятни финансови условия, без допълнителни такси и комисиони. Срокът на заема е до 20 години, с възможност за предсрочно погасяване. Първият транш не може да надвишава 50% от стойността на заема.

БРСЕ подпомага усвояването на фондовете на ЕС чрез структурни заеми, като средствата постъпват в централния бюджет и осигуряват част от националния принос за оперативните програми, освобождавайки бюджетни ресурси за други приоритетни разходи.

Заемът е подписан по кореспондентски път на 2 юни 2025 г. в Париж и на 25 юни 2025 г. в София, като неговата ратификация от Народното събрание е условие за влизането му в сила.

В дневния ред на парламента са включени още първо четене на Законопроект за безопасността и сигурността на спортни мероприятия, второ четене на изменения в Закона за електронните съобщения и Закона за пазарите на финансови инструменти, както и второ гласуване на рамковото споразумение за заем.