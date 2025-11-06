„Истината е трагична": „Величие“ с декларация в парламента

Днес ще се проведе Съвет на Комисията за защита на правата на човека към ООН

Заседанието на Народното събрание започна с декларация от парламентарната група на „Величие“, обяви от трибуната нейният председател Ивелин Михайлов.

Той съобщи, че днес ще се проведе Съвет на Комисията за защита на правата на човека към ООН, на който министърът на външните работи Георг Георгиев ще отговаря на въпроси, свързани с напредъка на България в прилагането на правото на човека на чиста и устойчива околна среда.

Според Михайлов, въпросите към страната ще дойдат от Коста Рика, Малдивите и Словения.

Той припомни, че през лятото е бил внесен вот на недоверие към правителството на тема „незаконни сметища“, а малко по-късно четирима души са загинали вследствие на такова сметище.

„Истината е трагична. Ще следим внимателно изявленията на Георг Георгиев и ще представим конкретни данни“, заяви Михайлов.