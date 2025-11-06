Борисов: Христо Иванов удобно дезертира, вместо да застане и признае, че заедно привлякохме г-н Пеевски (ВИДЕО)

Познавам Сорос, срещал съм се с него, одобрявам демократичните му политики и ще го подкрепям в новата комисия, заяви лидерът на ГЕРБ

"Уважавам Христо Иванов. Единствената ми критика е, че напусна политиката и дезертира. Трябваше да е тук до мен сега и заедно да обясняваме защо привлякохме г-н Пеевски, защо привлякохме ДПС, защо бяхме заедно, какво целяхме и какво направихме. А не сега аз сам тук да се обяснявам и оправдавам за неща, които заедно с него решавахме".

Това заяви лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов в кулоарите на парламента. И припомни на ПП-ДБ, че бързо са забравили основни факти от близкото минало, в което седяха на една маса с лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

"Много добре знам как се свалят санкции по "Магнитски", за разлика от колегите от ПП-ДБ. Те много бързо забравиха как говореха, че Пеевски се е поправил, че работят заедно добре. Не е далече времето, в което даваха пресконференции заедно за промяна на Конституцията. В деловодството на НС има десетки закони, подписани от нас четиримата: Бойко Борисов, Кирил Петков, Делян Пеевски, Христо Иванов", допълни Борисов.

"За разлика от другите - аз никога не лъжа. Ако нещо искам да спестя - просто не го казвам. Но не лъжа", посочи още той.

"Сега всячески искат да сложат Пеевски до мен, а те да се отърсят от цялото си това минало. Трябва да ви кажа, че въобще не ми пука. Докато имам стабилно мнозинство, благодарение на него... и стабилност в държавата, аз ще го правя", категоричен бе Борисов.

Той не пропусна да коментира и новосъздадената комисия в парламента, която ще има за цел да разследва дейността и влиянието на милиардера Джордж Сорос в България.

"Твърдо против съм всички комисии. Адски съжалявам, че комисията "Сорос" вчера мина. Познавам се лично със Сорос. Срещал съм се с него и ще продължа да го подкрепям, защото считам, че много неща в демокрацията, които прави, аз ги одобрявам и харесвам. В комисията той ще има моята пълна подкрепа", обяви Борисов.