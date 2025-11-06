Казусът "Лукойл": НС отхвърли ветото на президента върху Закона за инвестициите

Мнозинството в парламента отхвърли ветото на президента Румен Радев върху Закона за инвестициите, който предвижда сделки с активите на "Лукойл" да се извършват след одобрение от ДАНС и с решение на МС.

Това стана с гласовете на 125 депутати от ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново Начало", "БСП-Обединена левица", ИТН и независими.

74 народни представители подкрепиха ветото - от ПП-ДБ, "Възраждане", АПС и МЕЧ.

Приетите отново промени предвиждат продажбата на активи на руската нефтодобивна компания „Лукойл" в България да става само след решение на Министерския съвет (МС) при налично положително становище на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

ДАНС ще извършва предварително проучване и ще предоставя писмено становище преди всяка разпоредителна сделка с дружествени дялове и акции от капитала на "Лукойл-България" ЕООД, "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Лукойл ейвиейшън България" ЕООД и "Състейнабъл енерджи съплай" ООД. Изискването се отнася и за сделки с дялове или акции в други юридически лица, включени в структурата на собствеността им, регистрирани на територията на България или в трети държави, когато са собственост на "Лукойл" ОАО (Русия) или свързани с него лица. Същото правило ще важи и при сделки с недвижимо имущество, движими вещи и съоръжения, предназначени за преработка, производство, съхранение и продажба на нефт и нефтопродукти. Разпоредителни сделки, извършени без разрешение на МС, са нищожни, реши парламентът. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Тази сутрин, заседанието на парламента беше прекъснато и в почивката се състоя извънредно заседание на Комисията по енергетика, която отхвърли ветото на държавния глава върху промените в Закона за насърчаване на инвестициите. След това точката беше включена и в дневния ред на пленарното заседание.