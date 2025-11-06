Официално: ЕК спря част от втория транш по ПВУ на България

Решението е подписано от еврокомисаря по икономиката Валдис Домбровскис

Европейската комисия официално спря част от втория транш по Плана за възстановяване и устойчивост на България в размер на 214 544 232 евро. Причината е, че страната ни не е изпълнила ключова антикорупционна реформа, свързана със създаването на реално независим антикорупционен орган.

В решението на Комисията от 3 ноември се посочва, че макар законът за новата Комисия за противодействие на корупцията формално да е влязъл в сила, той не отговаря на изискванията за политическа и функционална независимост.

Сред основните забележки са прекомерната роля на Народното събрание при издигането и избора на членовете на антикорупционния орган, както и липсата на прозрачност в процедурата по номинация. Европейската комисия отбелязва, че председателят на парламентарната антикорупционна комисия разполага с прекалено голяма власт да проверява декларациите за конфликт на интереси на членовете на номинационната комисия, без да има механизъм за обществен контрол или обжалване на решенията му.

В документа се подчертава още, че правната рамка не изключва възможността методологията за оценка на кандидатите да бъде приета след като техните кандидатури вече са известни, което подкопава доверието в обективността на процеса.

Според оценката на Брюксел два ключови елемента от реформата са изпълнени незадоволително – създаването на политически независим антикорупционен орган и назначаването на неговото ръководство чрез прозрачна процедура.

Ако България не предприеме необходимите действия в срок от шест месеца, Европейската комисия може да пристъпи към официално намаляване на безвъзмездната финансова подкрепа по Плана за възстановяване.

Решението е подписано от еврокомисаря по икономиката Валдис Домбровскис и е адресирано до Република България.