Илияна Йотова: Този бюджет може бъде заплаха както за българските граждани, така и за еврозоната

"Този бюджет може да бъде заплаха за нас - българските граждани в следващата година, защото в него за бъдещето на България, за развитие, за икономика, няма нито една дума, а само таблици и пренасяне на едни парични средства от единия джоб в другия. Но той може да стане заплаха и за самата еврозона".

Това заяви пред журналисти в град Левски вицепрезидентът Илияна Йотова относно предложения от управляващите бюджет за 2026 г.

По думите ѝ, въпреки личните ѝ очаквания, се е оказало, че това е бюджет, който никой не иска. "Не го искат управляващите, не го иска финансовият министър, не го иска министър-председателят, защото иначе как ще си обясним факта, че до този момент не сме чули от никой от тях двамата нито един аргумент в защита на този бюджет", посочи Йотова.

Тя призова институциите в България да работят заедно в следващите месеци. "Изпълнителната власт, въпреки заклинанията, вричанията, отричанията, изключенията, правилата, не може да се пребори с вдигането на цените", каза още тя.

"България е една от най-скъпите държави в Европейския съюз (ЕС), на второ място по брой на работещи бедни и доход на населението, който не може да стигне далеч средния за ЕС", допълни вицепрезидентът.

"За избори ще мислим като му дойде времето", каза Йотова в отговор на въпрос дали обмисля да се кандидатира на предстоящите президентски избори.

Аз не съм от хората, които гледат на президентските избори заради власт, заради самата власт. Отдавна съм се отказала от подобен тип мислене, защото политици, които ни докараха до това положение - за тях властта беше култ. Аз не съм от хората, за които властта е култ, каза още Илияна Йотова.