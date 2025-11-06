Бойко Борисов: Одобрявам нещата, които прави Сорос (Обзор)

Санкциите по “Магнитски” могат да отпаднат, ако човек се е поправил, подчерта лидерът на ГЕРБ

Предлагали на Пеевски да пенсионира Борисов

Соня Диева

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви срещу създадената временна парламентарна комисия за разследване на дейността на Джордж Сорос, Александър Сорос и техните фондации на територията на България. Решението беше прокарано в сряда от лидера на ДПС Делян Пеевски, докато депутати от ГЕРБ гласуваха против и въздържал се.

“Аз съм твърдо против всички комисии и адски съжалявам, че вчера и комисията за “Сорос” е минала в парламента”, каза Борисов. Той посочи, че лично се познавал със Сорос и го подкрепя.

“Срещал съм се с него и ще продължа да го подкрепям, защото считам, че много от нещата, които прави за демокрацията, аз ги одобрявам, харесвам и заедно сме ги правили. В комисията той ще има моята подкрепа”, заяви лидерът на ГЕРБ.

Той продължи и с коментарите си по санкциите “Магнитски”.

“Санкциите по “Магнитски” могат да отпаднат, ако човек се е поправил”, заяви Бойко Борисов пред журналисти в Народното събрание.

Попитан защо са опровергали от посолството на Великобритания твърдението му за преговори за отпадане на британските санкции за Владислав Горанов и Делян Пеевски, лидерът на ГЕРБ отговори: “Аз никога не лъжа”.

“Всеки един, който е санкциониран наема адвокати, изпраща документи. Отдолу санкциите “Магнитски” завършват така - ако човекът се е поправил, те се свалят или не”, уточни Борисов.

“Не е далече времето, в което колегите от ПП-ДБ говореха по телевизиите как Делян Пеевски се е поправил, заедно работим. Не е далеч времето, когато даваха заедно пресконференции за промяна на Конституцията. Десетки закони са подписани от Борисов, Петков, Пеевски, Христо Иванов”, заяви лидерът на ГЕРБ.

Делян Пеевски също коментира темата за санкциите към него по “Магнитски” и последвалите британски санкции. Каза, че не е подавал искане за отпадане на санкциите до момента, но смята да обжалва пред САЩ. Според него, когато отпаднат санкциите по “Магнитски”, ще отпаднат и британските, защото вторите са възникнала в резултат на първите.

По думите му по време на сглобката е получавал редица предложения за съвместна работа и помощ по въпроса. Предложенията са дошли от Кирил Петков, Асен Василев и Христо Иванов. Пеевски твърди, че те са му предложили да използват своите контакти, за да уредят свалянето на санкциите, а в замяна на това той да работи с тях в съюз срещу Борисов. Искали да “пенсионират” председателя на ГЕРБ и “да му вземат електората”. Лидерът на ДПС-НН твърди, че е отказал, след което е споделил всичко това с Борисов.

“Опитът на Бойко Борисов да избели своя партньор Делян Пеевски претърпя пълна катастрофа”, коментира съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев.

“Христо Иванов разказа истината, а вторият шамар бе забит от британското посолство”, поясни Мирчев и добави: “Не е добре, когато някой лъже”.