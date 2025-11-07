Министър Митов ще оптимизира МВР след приемането на бюджета

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов заяви, че реформите и оптимизациите в системата на МВР не бива да водят до намаляване на оперативния капацитет на службите. Той направи изявлението си по време на тържественото честване на професионалния празник на българската полиция и Деня на Свети Архангел Михаил – покровител на служителите на реда.

„Оптимизации винаги има и ще има, но не трябва да се оголи капацитетът, защото после ще започнат да питат къде е полицията, къде е пожарната, къде е жандармерията“, коментира Митов.

Министърът посочи, че през последните 15 години численият състав на МВР е намалял с около 12 000 души, въпреки че обемът от задължения и отговорности на ведомството не е бил редуциран.

По думите му твърденията, че България има „твърде много полицаи на глава от населението“, са подвеждащи и идват от хора, „които нямат ясна представа за структурата и функциите на МВР“.

Митов уточни, че план за оптимизация на министерството ще бъде представен в началото на следващата година, след приключване на бюджетната процедура.

„След като мине бюджетът и страстите около него, ще представим конкретни мерки“, заяви вътрешният министър.

Той коментира и твърденията, че натовареността на „Гранична полиция“ е намаляла след присъединяването на България към Шенген.

„Европа има нужда от нашата гранична полиция. Българската граница не може да бъде прекосявана незаконно, и не може да се възпрепятства работата на МВР“, подчерта Митов.