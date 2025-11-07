Румен Радев призова за освобождаването на Никола Саркози

Държавният глава Румен Радев призова за освобождаването на бившия френски президент Никола Саркози. Президентът отправи призива си на церемонията, на която удостои с Почетния знак на президента посланика на Великобритания в Либия в периода 2002-2006 г. Антъни Лейдън за неговите изключителни заслуги към България, проявени чрез лична ангажираност и професионален принос за освобождаването на българските медицински сестри.

"Позволете ми да използвам този тържествен момент, за да отдам още едно признание за забележителна съпричастност и на един френски политик - по онова време президент на Франция - който заедно със своята съпруга положи огромни усилия за освобождаването на нашите медици. Днес той е в затвора и се нуждае от нашата подкрепа и съпричастност, с които да изразим истинската си благодарност", заяви Радев.



"Затова аз подкрепям декларациите на президентите Петър Стоянов и Георги Първанов, на бивши министри, политици и общественици, които са приели каузата за неговото освобождаване за свой дълг, и отправям своя призив и към европейските политици и общественици - за освобождаването на президента Саркози", продължи държавният глава.

Никола Саркози бе осъден на 5 г. затвор за сключване на корупционен пакт с режима на покойния либийски диктатор Муамар Кадафи, в замяна на финансиране за кампанията му президентските избори във Франция през 2007 г. На 21 октомври той влезе да излежава присъдата си в парижкия затвор "Ла Санте". Присъдата му не е политическа, а за корупция.