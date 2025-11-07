"Възраждане" сезира КС за промените в Законите за ДАР и ДАТО

Парламентарната група на „Възраждане“ внесе искане до Конституционния съд с настояване последните изменения в Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ да бъдат обявени за противоконституционни.

С оспорваните промени Народното събрание замени досегашния ред, при който председателят на ДАР се назначаваше с указ на президента по предложение на Министерския съвет, с нов - избор от Народното събрание. От политическата организация посочват, че това представлява директно нарушение на принципа на разделението на властите и отнема конституционно установени правомощия на държавния глава.

„Възраждане“ предупреждава, че така се политизира ключова служба за националната сигурност, която трябва да бъде независима и професионална. Според народните представители подобен модел ще превърне разузнаването в инструмент за партийно влияние и ще отслаби институционалния баланс между президент, правителство и парламент.

В искането се посочва още, че законът е приет без достатъчен дебат и при процедурни нарушения - без становище на ресорната комисия и с мотиви, които буквално дублират други спорни промени в службите.

От „Възраждане“ настояват Конституционният съд да отмени промените и да възстанови досегашния ред на назначаване на председателя на ДАР, с което да бъде гарантирана независимостта на разузнаването и балансът между институциите.

Парламентарната група на „Възраждане“ внесе и искане в Конституционния съд, с което оспорва последните изменения в Закона за специалните разузнавателни средства, засягащи Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО). Според политическата организация новите текстове са противоконституционни, тъй като премахват правомощието на президента да назначава председателя на агенцията и го прехвърлят на Народното събрание.

До промяната ръководителят на ДАТО се назначаваше с указ на президента по предложение на Министерския съвет. След последните изменения председателят вече ще бъде избиран от парламента, което според „Възраждане“ представлява директно нарушаване на принципа за разделение на властите и опит за поставяне на службата под политически контрол.

Парламентарната група подчертава, че ДАТО е ключов орган, който прилага всички специални разузнавателни средства - подслушване, проследяване, наблюдение и затова нейният ръководител не може да бъде определян от парламентарно мнозинство, зависимо от партийни договорки. Според искането така се създава риск службата да бъде превърната в „инструмент за политическа репресия“, вместо да остане технически, професионален и деполитизиран орган.

В документа се изтъкват и процедурни нарушения, че законът е бил разглеждан в несъответстваща комисия, мотивите са копирани от други законопроекти и липсва реален обществен дебат.

„Възраждане“ настоява Конституционният съд да обяви промените за противоконституционни и да възстанови досегашния ред на назначаване, гарантиращ институционален баланс и независимост на службите за сигурност.