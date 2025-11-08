Избраха Николай Денков за зам.-председател на „Продължаваме Промяната”

Националният съвет на "Продължаваме Промяната" избра акад. Николай Денков за заместник-председател, съобщиха от формацията на своята Facebook страница.

Предложението е на лидера на партията Асен Василев и е очаквано след промените в Устава, гласувани от Общото събрание тази есен, се посочва в съобщението.

В края на септември Асен Василев беше избран единодушно за председател на ПП. Общото събрание на формацията избра изцяло обновен Изпълнителен съвет и направи промени в Устава на партията. Прието беше, че ще има заместник-председател, който ще се излъчва от членовете на Изпълнителния съвет и ще се утвърждава от Националния съвет по предложение на председателя.

Създаден беше и независим орган в партията - Етична комисия, която може да разследва сигнали и да предприема съответните действия.