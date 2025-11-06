Връщат Русия и Беларус в отборните спортове

Русия и Беларус остават неутрални в международния спорт, но ще получат възможност да участват в отборни състезания за първи път след инвазията в Украйна през 2022 г. Две международни федерации – в спускането с шейни и в плувните спорове, допуснаха спортистите от двете страни до отборни надпревари без национални символи.

До това се стигна, след като Спортният арбитраж в Лозана отхвърли уважи жалбата от руска страна, отнасяща се до надпреварите с шейни. Все още не е ясно дали и останалите спортни централи ще последват примера, след като МОК остави в техни ръце решението. Така по всяка вероятност руснаци ще има в улея за шейни на зимната олимпиада в Милано/Кортина, но засега остават извън най-популярните зимни спортове, като ските, биатлона и хокея на лед.