ВСС назначи Стоян Лазаров за заместник-министър на правосъдието

Прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет (ВСС) единодушно освободи по време на заседание Стоян Лазаров от длъжността „заместник на административния ръководител – заместник военно-апелативен прокурор на Военно-апелативна прокуратура“ и го назначи за заместник-министър на правосъдието. 

Освобождаването му като заместник на военно-апелативния прокурор е по молба на премиера Росен Желязков, а кандидатурата му за заместник-министър на правосъдието е предложена от Георги Георгиев, титуляр на позицията.

До момента той има двама заместници – Спаска Кинчева и Михаела Мечкунова.

