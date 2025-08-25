В МВР започва втора проверка заради трагедията в Слънчев бряг

По разпореждане на министъра на вътрешните работи Даниел Митов, със заповед на главен комисар Захари Васков ГД „Национална полиция“ започва втора проверка на действията на полицейските органи и длъжностните лица по случая с тежкия инцидент с АТВ в курорта Слънчев бряг на 14 август. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.

Проверката е във връзка със сигнал от близки на пострадалите.

Първата проверка относно действията на полицията по случая бе разпоредена от директора на ОД МВР - Бургас старши комисар Владимир Маринов.